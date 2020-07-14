Тегеран, , 10:37 — REGNUM 11 июля представитель иранского таможенного управления заявил, что только с двумя соседними государствами границы остаются закрытыми в рамках карантинных мер предосторожности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Торговый обмен осуществляется со всеми соседними государствами, за исключением двух стран», — сообщил журналистам агентства Рухолла Латифи. По его словам, после полного обеспечения соблюдения защитных и санитарных протоколов в координации с двумя соседними государствами границы будут вновь открыты.

«Четыре сухопутных пограничных терминала Саракс, Байгиран, Лотфабад и Инчеборун с Туркменистаном на восточном побережье Каспийского моря и северо-востоке Ирана все еще закрыты, однако трансграничные терминалы Саракс и Инчеборон открыты, так как они также имеют железнодорожное сообщение», — отметил Латифи.

Что касается границ с юго-западной соседней страной Ираком, то пресс-секретарь заявил, что нормальный торговый обмен будет возобновлен в пограничном пункте Сумара в течение ближайших нескольких дней.

Чиновник выразил надежду, что пограничные терминалы Хосрави и Чазабеха с Ираком вскоре вновь откроются после достижения соглашения о применении удовлетворительных защитных санитарных протоколов.