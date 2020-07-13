Москва, , 18:40 — REGNUM Поправку в Бюджетный кодекс РФ о возмещении за разлив нефтепродуктов комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять при обсуждении во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправка, предложенная правительством РФ, касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам, сообщил на заседании профильного комитета Госдумы замглавы Минфина Алексей Лавров.

«Она носит уточняющий характер, поскольку реализует общий принцип: чей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать», — заявил представитель Минфина.

Сейчас действует общее право, согласно которому такие средства зачисляются, «что порождает целый ряд содержательных проблем», уточнил Лавров.

Госдума может принять закон в целом на этой неделе.

По подсчетам Росприроднадзора, ущерб от утечки нефтепродуктов на предприятии «Норникеля» окружающей среде составляет около 148 млрд рублей, кампания с такой цифрой не согласна.

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