Калуга, , 20:16 — REGNUM 600-тысячный бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 выпущен на заводе по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге. Об этом 13 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Бензиновый двигатель 1.6 MPI серии EA211 Фото пресс-службы Volkswagen Group Rus

Завод в Калуге производит бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211 в двух модификациях — мощностью 90 л.с. и 110 л.с. Производственный рекорд в 600 тыс. двигателей поставлен за пять лет работы предприятия в Калужской области.

Выпускаемые в Калуге двигатели устанавливаются на трёх наиболее востребованных моделях российского производства — Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Škoda Octavia. Продукция также экспортируется в Германию, Мексику, Испанию, Польшу. По итогам 2019 года общий объем экспорта составил 24 тыс. двигателей.

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