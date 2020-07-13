Москва, , 18:05 — REGNUM В России к осени могут закрыться до четверти торговых центров, об этом сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Закрытый на период режима самоизоляции торговый центр Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

РСТЦ попросил правительство РФ перенести сроки уплаты налогов за текущий год. По подсчетам специалистов, без отсрочки общий налог ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей.

«Отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведёт к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроется», — сообщили РИА Новости в РСТЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национального агентства финансовых исследований, треть предпринимателей в России (35%) рассчитывают вернуться к докризисным показателям через несколько месяцев или раньше.

Практически столько же (36%) ожидают, что выйдут на докризисный уровень не ранее, чем через год, 21% — через 2−3 года. 8% отметили, что коронавирус не сказался на их работе.

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