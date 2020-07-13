Ижевск, , 17:57 — REGNUM На территории Удмуртии в 2020 году планируется проложить более 400 км газовых сетей в 57 населенных пунктах. Подключиться к газу смогут около 6 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба правительства республики.

Газовая труба Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Кроме того, всего в текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 35 объектов газификации: в трёх городах и 15 районах Удмуртии.

В настоящее время строительство газораспределительных сетей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется в Каракулинском, Глазовском, Игринском, Кезском и Селтинском районах.

Также в республике разрабатывается программа развития газоснабжения на 2021−2025 годы. В её рамках уже запланировано строительство 33 объектов газовой инфраструктуры в 15 районах региона. В течение указанного периода планируется построить 530 км межпоселковых и более 700 км внутрипоселковых сетей в 140 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия включена в 27 регионов Российской Федерации, реализующих программу по развитию рынка газомоторного топлива. До конца 2024 года сеть АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) в республике расширится до 25 объектов. Сейчас в республике работают девять газовых заправок.

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