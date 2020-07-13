Москва, 13 июля 2020, 17:43 — REGNUM Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке может быть отменена, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя будущее российского рынка ипотечного кредитования.
Как подчеркнул Хромов, за первые пять месяцев 2020 г. было выдано на 484,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 1,1% больше, чем годом ранее, а их объём составил 1,16 трлн рублей, превысив прошлогодний уровень на 11%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Гинько заявил, что объёмов российского ипотечного кредитования пока недостаточно для того, чтобы можно было говорить о том, что строительная отрасль вышла на устойчивую траекторию развития.
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