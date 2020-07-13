Москва, , 17:43 — REGNUM Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке может быть отменена, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя будущее российского рынка ипотечного кредитования.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«В целом же текущие процентные ставки в России находятся на минимальных исторических уровнях, — сказал он. — Так, ключевая ставка никогда раньше не была ниже 5,5% годовых. Вполне ожидаемо, что после восстановления экономического роста ключевая ставка может быть повышена, а программа субсидирования процентных ставок — отменена. В этом случае заёмщики могут столкнуться с ростом процентных ставок по ипотечным кредитам. Что касается динамики ипотечного рынка, то пока он продолжает расти».

Как подчеркнул Хромов, за первые пять месяцев 2020 г. было выдано на 484,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 1,1% больше, чем годом ранее, а их объём составил 1,16 трлн рублей, превысив прошлогодний уровень на 11%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Гинько заявил, что объёмов российского ипотечного кредитования пока недостаточно для того, чтобы можно было говорить о том, что строительная отрасль вышла на устойчивую траекторию развития.

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