Москва, , 17:33 — REGNUM В России приостановленные до 2021 года из-за коронавируса таможенные проверки могут быть возобновлены 1 августа текущего года, об этом 13 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, соответствующий проект постановления подготовило и разослало на согласование в ведомства Министерство финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, количество посылок из-за рубежа, получаемых в России в рамках трансграничной электронной торговли, снизилось в первом квартале 2020 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так повлияла на этот вид торговли пандемия коронавируса.

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