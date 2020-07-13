Москва, , 17:28 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде июля снизилась до рекордно низких 4,63%. Об этом сообщает 13 июля пресс-служба Банка России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В третьей декаде июня, согласно данным регулятора, показатель находился на уровне 4,8%.

Как уточнили в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитывается на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.