Тунис, , 17:24 — REGNUM Возобновление сотрудничества с МВФ планирует Тунис, передаёт 13 июля Mosaique FM.

Соответствующее заявление сделал тунисский министр финансов Низар Йаиш, отметив, что новый раунд переговоров с валютным фондом должен начаться на днях.

Соглашение предлагается заключить в течение ближайших четырёх месяцев. Со своей стороны Тунис предлагает программу из десяти пунктов.

Чтобы соглашение с МВФ состоялось, Тунис должен учесть ряд требований, в частности касающихся, как отмечает Йаиш, «сотрудничества по экономическим и социальным вопросам».

Напомним, Тунис запрашивает у МВФ помощи для реализации своей правительственной программы, которую тунисские власти планируют осуществлять в течение четырёх лет.

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