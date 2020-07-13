Москва, , 17:00 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом 13 июля заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

Она напомнила, что в июне Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — это исторический минимум.

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке…, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения (ключевой ставки)», — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня ЦБ снизил ключевую ставку на 1% до 4,5%. Предыдущее снижение ключевой ставки произошло 24 апреля — в тот раз ставка была снижена с 6% до 5,5%.

По словам независимого финансового аналитика Михаила Хромова, до конца текущего года ключевая ставка Банка России может быть поэтапно снижена до уровня в 4%.

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