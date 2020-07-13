Тверь, , 16:58 — REGNUM Актуализировать региональные проекты в рамках нацпроектов в соответствии с установками президента России Владимира Путина, данными на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, поручил 13 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании с членами правительства региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. Президент ранее призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, а также актуализировать нацпроекты, исходя из реальной ситуации в России и в глобальной экономике.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«К осени 2020 года правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания президента», — сказал Игорь Руденя.

Всего в Тверской области в рамках 11 нацпроектов разработан 51 региональный проект, включающий 142 мероприятия. Объем расходов по их исполнению в 2019 году составил 8,7 млрд рублей: были реализованы важные для территорий и жителей проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды.

Общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области на 2020 год составляет 11,9 млрд рублей, в том числе 7,6 млрд рублей средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей из областного. В числе основных мероприятий — завершение строительства детских садов, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, открытие 16 модульных ФАПов и центров амбулаторной онкологической помощи, благоустройство территорий, ремонт учреждений культуры в сельской местности, модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, ремонт дорог и другие мероприятия.

Также на совещании обсуждались вопросы исполнения областного бюджета за первое полугодие 2020 года. Как отмечалось, за первое полугодие доходы бюджета составили 34,1 млрд рублей, что на 5,2 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По темпам роста налоговых и неналоговых доходов Тверская область находится на втором месте в Центральном федеральном округе. Расходы составили 32,5 млрд рублей. В числе основных направлений расходов — строительство Детской областной клинической больницы, школ и детских садов, выплаты в связи с материнством, в сфере здравоохранения, ЖКХ, государственной поддержкой бизнеса, АПК, переселения граждан из аварийного фонда и прочие направления.