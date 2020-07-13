Москва, , 16:54 — REGNUM Объём внешнего долга России по состоянию на 1 июля 2020 года составил $477,2 млрд, сократившись с начала года на $14,2 млрд. Такую оценку приводит 13 июля пресс-служба Банка России.

Доллары Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

В комментарии регулятора отмечается, что на динамике показателя в значительной степени отразились операции банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами.

Кроме этого, по оценке ЦБ, заметным было влияние переоценки, которая привела к существенному снижению внешней задолженности всех секторов экономики в конце I квартала 2020 года вследствие обесценения рубля и последующему постепенному восстановлению уровня долга по мере снижения волатильности на валютном рынке и укрепления российской валюты.