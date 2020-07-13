Курган, , 16:48 — REGNUM В Курганской области возведут завод по производству элитной лечебной косметики, не уступающей по своим характеристикам мировым брендам Vichy и Librederm. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Завод строится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши» предприятием «Элзафарм», входящим в группу компаний «Велфарм». Компания планирует вложить в проект 300 млн рублей инвестиций и создать 80 новых рабочих мест.

Предприятие уже получило земельный участок под строительство. И в течение 10 лет будет пользоваться льготами, действующими на ТОСЭР. Это низкие страховые взносы, нулевые местные налоги, а также возможность получить займ от Фонда развития моногородов.