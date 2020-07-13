Волгодонск, Ростовская область, , 16:46 — REGNUM Завершены испытания корпуса ядерного реактора для энергоблока №1 АЭС «Аккую», строящейся «Росатомом» в Турции, сообщает 13 июля пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш».

Модель АЭС Аккую Voice of America

Проведенные гидравлические испытания полностью подтвердили надежность изделия и его готовность к эксплуатации.

Кропус изделия изготовлен заводом «Атоммаш» (Волгодонск, Ростовская область).

«Гидравлические испытания проведены в соответствии со специальной технологией, в ходе выполнения которой в корпусе реактора было создано максимальное давление (24,5 мегапаскалей) выше рабочего давления в 1,4 раза», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, АЭС «Аккую» является первой атомной электростанцией, строящаяся на территории Турции. В состав АЭС «Аккую» будут входить четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

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