Бишкек, , 16:36 — REGNUM Внешнеторговый товарооборот Киргизии в январе — мае 2020 года сложился на уровне $2 млрд 125,8 млн (151,4 млрд рублей), снизившись сразу на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает нацстатком.

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Объем импорта за пять месяцев текущего года уменьшился на 31,8%, а объем экспорта киргизстанской продукции увеличился лишь на 1,2%.

Объем взаимной торговли республики с другими странами-участницами Евразийского экономического союза в январе — мае 2020 года составил $927,4 млн (66 млрд рублей) и по сравнению с соответствующим периодом 2019 года уменьшился на 11,9%.

При этом экспортные поставки в государства ЕАЭС сократились на 18,9%, а импортные поступления — на 9,9%.

Наибольшая доля взаимной торговли Киргизии с другими странами-членами Евразийского альянса приходится на Россию — 68,4% и на Казахстан — 29,6%.