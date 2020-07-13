Москва, 13 июля 2020, 16:25 — REGNUM Объёмов российского ипотечного кредитования пока недостаточно для того, чтобы можно было говорить о том, что строительная отрасль вышла на устойчивую траекторию развития, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что в России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у РФ появилась возможность кардинально решить жилищный вопрос граждан.
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