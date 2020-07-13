Мурманск, , 15:34 — REGNUM Правительство РФ выделило дополнительно 250 млн рублей на реконструкцию дороги до мурманской Териберки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«На одном из совещаний с Правительством Российской Федерации я обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить региону дополнительный объем федеральных средств на этот год. Сроки сжатые, благоприятный погодный период короткий, необходимо четко следить за тем, как ведутся работы, и жестко контролировать их качество. Реконструкция первых десяти километров дороги на Териберку должна завершиться раньше намеченных сроков», — заявил губернатор Андрей Чибис.

В настоящее время производятся три вида работ. Ведется подготовка участка — расчистка площадей от кустарника, демонтаж существующих дорожных знаков, железобетонного барьерного ограждения, водопропускных труб. Одновременно проводятся земляные работы — выемка грунта и устройство дорожной насыпи. Кроме того, проводится укладка гофрированных водопропускных труб различного диаметра.

Напомним, мурманская Териберка стала местом притяжения туристов после выхода картины «Левиафан» Андрея Звягинцева. Три года подряд здесь проходил фестиваль «Териберка. Новая жизнь», который проводили бизнесмены из Москвы. Сюда пришли и инвесторы — открылись три новые гостиницы и ресторан, построена дайвинг-школа.

Как сообщало ИА REGNUM, только на подготовку к строительству дороги ушло более 60 млн рублей.