Нальчик, , 15:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приступили к строительству новой горнолыжной трассы на курорте «Эльбурс». Это будет «красная» трасса для катания, что означает повышенный уровень сложности, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Её планируется открыть уже к зимнему сезону на высоте 3 846 метров на станции «Гара-Баши». В настоящее время идут работы в скальных породах, где готовится полотно будущей трассы. Для ее безопасности планируется установить снегоудерживающие барьеры для защиты от лавин.

Протяжность новой трассы составит 1,5 км, а перепад высот достигнет более 400 метров. Она станет уже второй трассой такого уровня сложности на участке «Гара-Баши» — «Мир», сообщил генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.