Душанбе, , 15:29 — REGNUM Таджикистан рапортует об увеличении сельхозпроизводства. По данным министра сельского хозяйства страны Амонулло Салимзода, за первые шесть месяцев 2020 года страна экспортировала в страны ближнего зарубежья на 33,6% больше, чем за тот же период 2019 года. А именно 96 447 тонн продукции растениеводства на сумму 12,6 млн долл.

Лидерами экспорта в это время стали цитрусовые. По словам Салимзода, их было поставлено за рубеж в пять раз больше, чем в первом полугодии 2019 года. Кроме того, на 43,2% вырос экспорт лука и на 9,4% — орехов и сухофруктов.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 13 июля, министр также сообщил о росте объёмов производства сельхозпродукции — на 8,2% за отчётный период по сравнению с прошлогодним показателем.