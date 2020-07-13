Киев, , 15:19 — REGNUM В конце июня 2020 года более чем три четверти украинцев (76%) оценивали экономическое положение страны как плохое.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, обнародованные сегодня, 13 июля.

Согласно источнику, лишь 1% респондентов оценил экономическое положение как «более или менее хорошее», а 20% — как среднее.

Социологи констатируют, что за время карантина общая оценка ситуации в экономике Украины ухудшилась — поскольку в феврале считали ситуацию целом плохой 64% респондентов, 29% оценивали ее как среднюю, а 4% воспринимали положение как в целом хорошее.

Отмечается, что опрос проводился в период с 19 по 24 июня 2020 г., в нем приняли участие 1009 респондентов по всей Украине. Метод опроса — CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным минэкономики, ВВП Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Ранее власти предупреждали, что самым тяжелым будет второй квартал, однако теперь кризис ожидается и в третьем квартале.