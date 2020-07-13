Грозный, , 15:01 — REGNUM В Чечне запустили новый рейс Грозный — Новосибирск. Первый самолет по маршруту вылетел 13 июля. Его выполняла авиакомпания S7 Airlines на самолете Airbus A320neo, пишет ИА «Грозный-Информ».

Полеты планируется осуществлять один раз в неделю. Вылет из Новосибирска назначен на 07:66. Время в пути 4 часа 35 минут. Обратный рейс будет совершаться в этот же день — в 08:35. Стоимость билета в одну сторону составит 15 200 рублей.

Пассажиров первого рейса торжественно приветствовали в аэропорту столицы Чечни. Первому из них был вручен символичный подарок. Как отметил генеральный директор аэропорта Грозный Альви Шахгириев, компания S7 Airlines планирует выполнять еще один рейс из Грозного — в московский аэропорт «Домодедово».