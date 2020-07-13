Киев, , 15:03 — REGNUM Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновит сборку автомобилей Lada. Об этом сообщается на сайте Autonews.ru.

Машинокомплекты автомобилей Lada украинское предприятие ЗАЗ будет получать от АвтоВАЗа. На данный момент Волжский автозавод уже начал поставлять сборочные узлы для универсалов Lada Largus и кузовы седана Granta для опытной сборки.

Отмечается, что на украинском автопредприятии будут собирать практически все нынешние модели марки Lada.

Вполне возможно, что решение организовать сборку Lada на ЗАЗе может быть способом обхода недавно принятого на Украине закона, согласно которому с 1 января 2020 года на Украине запрещается импорт готовых автомобилей российской сборки.

Напомним, в начале июля нынешнего года на заводе «ЛАДА Запад Тольятти» началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.

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