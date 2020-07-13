Подгорица, , 14:54 — REGNUM Реальное падение доходов от туризма составит больше запланированных правительством при пересмотре бюджета 40%. Такое мнение изданию Dan высказал профессор Раде Раткович.

«Насколько я помню, этот прогноз стал достоянием гласности при объяснении пересмотра государственного бюджета, мне кажется, больше месяца назад. К сожалению, ситуация изменилась в худшую сторону. Я сожалею, что должен сказать, что гораздо большее снижение туристического трафика — это наша реальность. В этом отношении, конечно, мы не одиноки. Ту же судьбу разделяет туризм почти во всех туристических странах, особенно в Средиземноморье», — сказал он.

Отвечая на вопрос, в какой степени открытие границ для граждан ЕС может улучшить туристический сезон, Раткович ответил, что открытие границ — это условие, без которого невозможно работать, но эпидемиологические риски никуда не деваются, и они могут негативно повлиять на туризм.