Нижний Новгород, , 14:53 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству региона подготовить предложения по региональным мероприятиям нацпроектов в горизонте после 2024 года. Об этом он заявил, комментируя участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент России Владимир Путин.

«Было принято очень важное решение о расширении горизонта планирования в части достижении национальных целей. Десять лет — это серьезный период, в раках которого можно выделить конкретные этапы… Прежде всего речь идет о том, что нужно сделать и после 2024 года. Это совершенно не значит, что текущая работа по нацпроектам будет приостановлена. Строительство и ремонт дорог, новые детсады и школы, закупка медоборудования и благоустройство — все, что запланировано, будет реализовано», — заверил глава области.

Никитин пояснил, что президент не раз говорил о нацпроектах как о живом организме, который реагирует на изменения внешней ситуации. Сейчас на фоне пандемии становится очевидным, что какие-то направления требуют корректировки. К примеру, в настоящее время важно усилить меры поддержки бизнеса, то же самое касается благоустройства.

«10 лет — достаточный срок, чтобы ставить перед собой как локальные, так и стратегические цели и решать их… Параллельно с работой над мероприятиями нацпроектов будем корректировать и Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области», — заключил нижегородский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Совещания президент РФ поручил детализировать национальные цели развития до 2030 года. Чем конкретнее будут поставлены задачи, которые предстоит решить, и цели, которые нужно добиваться, тем лучше будет для всех, отметил президент.