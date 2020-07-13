Москва, , 15:13 — REGNUM В МВД решили автоматизировать работу сотрудников полиции, для чего по итогам проведённого конкурса Министерство заказало у АО «АМГ Бизнес решения» базу данных под названием ИБД-Ф 2.0 (интегрированный банк данных федерального уровня).

Новая база данных будет стоить налогоплательщикам 245 млн рублей и начнёт работать в конце 2022 года.

Сейчас МВД пользуется ИБД-Ф для борьбы с межрегиональными и серийными квалифицированными преступлениями, для работы с нераскрытыми преступлениями через поиск преступлений-аналогов и идентификацию лиц, а также для подготовки аналитической и сводной статистической информации по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов. Первая ИБД-Ф была разработана в конце 1990-х, обновлена 2012 году, и, по мнению специалистов из министерства, морально и технически устарела. В новой базе данных появится система для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое в последние годы наращивает обороты, и система поиска людей по изображениям с помощью технологии распознавания лиц.

Согласно условиям контракта"АМГ Бизнес решения» обязано использовать отечественное программное обеспечение и отечественные системы управления базами данных. Создаваемый продукт должен быть интегрирован в единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД, созданной в 2014 году.

Кроме того, ИБД-Ф 2.0 должна будет настроена таким образом, чтобы получать информацию о проживающих в гостиницах, аккумулировать данные о преступниках и нарушителях, собирать сведения об аккредитации дипломатов и членов их семей, вести реестр задержанных и подозреваемых, собирать информацию о совершивших преступления иностранцах, учитывать похищенные вещи, транспорт, антиквариат, утраченное оружие, паспорта, получать данные из загсов в режиме онлайн. Внутри базы данных будет создано несколько подсистем:

«Запретник» — собирает и анализирует данных о лицах, которым запрещен въезд в РФ;

«Дистанционное мошенничество» — собирает информацию о преступлениях, совершенных с помощью информационных и телекоммуникационных технологий;

«Опознание. Биометрическая идентификация» — ищет людей по изображениям с помощью биометрического процессора по распознаванию лиц.

10 июля 2020 года МВД сообщило, что за январь-июнь рост IT-преступности составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удельный вес этих противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%. При этом по другим направлениям за тот же период в ведомстве отмечают снижение уровня преступности.

Пионером в интеграции системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в работу полиции стала Москва. Еще в прошлом году с помощью 1000 камер снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек, чем МВД оказалось очень довольно.

Победившая в тендере компания АО «АМГ Бизнес решения» была основана в 2008 году и за 12 лет уже успела разработать аналитическую систему экономической безопасности для администрации президента РФ и ФСБ, а также информационных систем для МЧС, МВД и Следственного комитета России.

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