Стокгольм, , 14:44 — REGNUM Согласно данным Государственной службы занятости Швеции, уровень безработицы по всей стране продолжает расти и в настоящее время находится на отметке в 9%. Самыми пострадавшими группами населения в результате потери работы из-за пандемии стали молодежь, иностранцы и люди с низким качеством образования. Об этом 13 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В июне этого года свои уведомления о прекращении трудовых контрактов получили еще 11 000 тысяч, около трети из которых заняты в промышленном секторе. Больше всего увольнений зафиксировано в Стокгольме. В таких регионах, как Сёдермланд, Сконе и Евлеборг, уровень безработицы в июне достиг 11%.

«По нашим оценкам, длительная безработица, которая уже находится на рекордно высоком уровне, в следующем году может затронуть 200 000 человек. Этот кризис означает, что у тех, кто уже был безработным до его начала, будет более сложная ситуация, та как спрос на рабочую силу сокращается, а долгосрочная безработица увеличилась еще до начала кризиса», — заявила представитель Государственной службы занятости Швеции Сандра Оффессон.