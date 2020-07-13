Уфа, , 14:37 — REGNUM Пять операционных универсальных столов поступили в Республиканский клинический онкологический диспансер Башкирии. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, многофункциональное оборудование отечественного производства, которое позволит существенно повысить качество хирургического лечения онкологических больных, поступило в медучреждение в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам специалистов, столы спроектированы так, чтобы соответствовать анатомии человеческого тела. При этом они обеспечивают оптимальную опору при любом хирургическом вмешательстве.

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