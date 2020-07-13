Стокгольм, , 16:35 — REGNUM В 2019 году число долларовых миллионеров в Швеции увеличилось на 10%. Об этом свидетельствуют результаты отчета консалтинговой компании Capgemini. Всего же в Швеции по состоянию на 2019 год проживало 142 000 долларовых миллионеров. Об этом 12 июля сообщила газета Fria Tider.

Журналисты издания ознакомились с ежегодным отчетом World Wealth Report 2020, представленным специалистами Capgemini. Так, Швеция вошла в топ 25 стран по числу проживающих в них долларовых миллионеров и заняла 23-е место. За 2019 год число долларовых миллионеров в Швеции увеличилось с 129 000 до 142 000 человек, что является самым большим показателем с момента начала публикации первого отчета в 2011 году.

Первое место в списке традиционно заняли Соединенные Штаты Америки, на территории которых в 2019 году проживало 5,9 миллионов человек, чье состояние превышало 1 миллион долларов. Второе и третье места заняли Япония (3,4 млн человек) и Германия (1,5 млн человек) соответственно.