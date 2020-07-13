Афины , , 16:37 — REGNUM Власти Греции продлили еще на одну неделю действующие ограничения на авиасообщение со Швецией. Прямые рейсы между странами могут начать совершаться только начиная с 22 июля. Об этом 13 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Шасси самолёта

Напомним, что установленные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения на прямое авиасообщение между Грецией и Швецией первоначально должны быть отменены 15 июля. Однако 13 июля в Греции приняли решение отложить возобновление международного авиасообщения со Швецией еще на одну неделю.

О причинах продления действия ограничений со стороны греческих властей журналисты Sveriges Radio не сообщили.

Напомним, что задержки и отмены рейсов из Швеции в Грецию наблюдались и ранее. Одной из пострадавших авиакомпаний стали «Скандинавские авиалинии».