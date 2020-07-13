Калуга, , 17:36 — REGNUM В Калужской области в 2020 году будет отремонтировано 230 км автодорог, в том числе 190 км областного значения и 40 км — местного. Работы идут согласно графику, сообщает 13 июля корреспондент ИА REGNUM по информации министерства дорожного строительства региона.

Ремонт дороги Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

На финансирование областного проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2020 году выделено 4 млрд 265 млн рублей. Из них 1 млрд 42,4 млн рублей — средства федерального бюджета, 3 млрд 178 млн рублей — регионального дорожного фонда, 44,3 млн рублей — из местных бюджетов. Также на строительство обхода города Калуги на участке Анненки — Жерело дополнительно предоставлены федеральные средства в объеме 2,8 млрд рублей.

По итогам года в Калужской области планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, с 50,9 до 51,1%, долю дорог Калужской агломерации по сравнению с 2017 годом увеличить с 49 до 63,6%.

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