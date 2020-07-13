Москва, , 13:57 — REGNUM Работающие на «удалёнке» сотрудники должны быть защищены по всем вопросам, считает общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

Напомним, что в начале июня в Государственную думу РФ был внесен законопроект, регламентирующий работу дистанционных сотрудников. 13 июля стало известно о том, что поправки поддержало Министерство труда и социальной защиты РФ.

«В целом я согласен с предлагаемыми изменениями по регулированию труда удаленных сотрудников, так как регулирование труда удаленных сотрудников не было прописано в законодательстве ранее и в период пандемии остро оголило все пробелы в организации дистанционной работы, — завил Порочкин. — Но по факту, даже при предложенных поправках, дистанционные сотрудники по некоторым вопросам по-прежнему остаются не защищенными. Так, например, вопрос о компенсации сотрудникам затрат на использование личного оборудования и техники, расходы на интернет, электроэнергию и тому подобное остается открытым».

Он обратил внимание, что никто не обязывает работодателей возмещать эти расходы, этот вопрос предлагают решать путем договоренности между работодателем и работником, но это и до поправок можно было прописывать в трудовых договорах, соглашениях и других ЛНА организации.

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Также Порочкин считает, что ситуация с повторно поднявшимся вопросом об этих поправках, больше похожа на популизм, а государству, в сегодняшних реалиях растущей безработицы, нужно уделять больше времени развитию экономики, производств, созданию новых рабочих мест и так далее, а не рассматривать по полгода поправки об удаленной работе со всех сторон, которые можно и нужно утвердить несколько быстрее, чем к концу года, как это планируется.