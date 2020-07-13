Москва, , 13:54 — REGNUM За первое полугодие 2020 года дилеры АвтоВАЗа больше всего продали моделей Lada Granta. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Также эта модель является лидером по продажам среди всех моделей, представленных на авторынке России. Всего в отчетный период дилерам марки удалось реализовать в стране 49 922 единицы авто, что на 14 тыс. меньше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте в модельном рейтинге Lada заняла Vesta. За первые шесть месяцев текущего года российские автолюбители купили 42 615 единиц таких авто. Тройку лидеров замыкает Lada Largus. Продажи этой модели в тот же период снизились на 5135 машин, до 15 527 экземпляров.

На четвертом и пятом местах соответственно в рейтинге находятся Lada 4×4 (11 412 ед.) и кроссовер Lada Xray (8651 ед.).

Напомним, в мае нынешнего года самой продаваемой моделью Lada на авторынке РФ стала Granta. Всего за отчетный период российские автолюбители купили 5997 единиц Lada Granta.

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