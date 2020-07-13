Киев, , 13:47 — REGNUM Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) получил от российской компании АвтоВАЗ машинокомплекты для сборки автомобилей Lada Largus, сообщают 13 июля украинские СМИ.

Автомобильный завод Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, отмечается в сообщении, в конце июня для опытной сборки были отправлены два кузова Granta, не исключены поставки машинокомплектов и для других моделей Lada.

Согласно источнику, ЗАЗ начал проходить процесс аудита возможностей автомобильного производства в марте 2020 года. Его проводят потенциальные партнеры компании, одним из которых является как раз АвтоВАЗ.

Официальных комментариев от украинского завода по состоянию на сейчас нет.

ИА REGNUM отмечает, что в конце июня Запорожье посетил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, который заявил, что вопрос сотрудничества автопроизводителя Renault (АвтоВАЗ входит в группу Renault, а LADA c 2017 года является брендом Groupe Renault — ред.) и ЗАЗ «остается на повестке дня».

«Кризис заставил компанию Renault, которая действительно изучает эту возможность, немного затормозить и остановить его реализацию. Дело в том, что сейчас вся мировая автомобильная промышленность находится в очень трудном положении, и возможно, это повлияет на перспективы реализации этого проекта», — заявил тогда Этьен де Понсен.

Напомним, что производство легковых автомобилей в Запорожье полностью остановлено еще в 2018 г.