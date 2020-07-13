Уфа, , 13:47 — REGNUM Особая экономическая зона «Урал» в сфере туризма создается в Башкирии. Об этом 13 июля сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Салават Нафиков на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, ожидается, что поток туристов в регион в июле-августе текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличится в два раза. Уже сейчас практически невозможно забронировать места на базах отдыха и в гостиницах. В прошлом году в Башкирии побывали 2,7 млн человек. Это на 200 тысяч больше, чем в 2018 году. При этом объём платных услуг в этой сфере возрос до 13,5 млрд рублей. По этому показателю Башкирия находится на девятом месте среди субъектов РФ.

Вместе с этим, республика заняла первое место в Приволжском Федеральном округе по оказанию оздоровительных услуг — 4,9 млрд рублей. Таким образом, она находится на пятой строчке по этому показателю по стране.

По словам Салавата Нафикова, в регионе зафиксирован туристический бум и задача состоит в том, чтобы сохранить этот тенденцию осенью и зимой. При этом нужно сделать все, чтобы каждый турист, посетивший Башкирию, захотел вновь вернулся сюда.

Он также отметил, что в настоящее время начата работа по созданию особой экономической зоны в сфере туризма «Урал», которая расположится в Белорецком, Бурзянском и Абзелиловском районах. Предполагается, что концепция ее развития будет разработана до конца текущего года.

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