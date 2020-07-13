Москва, , 13:31 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года КамАЗ выпустил 16 647 грузовиков и машинокомплектов, что на 11,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Что же касается июня нынешнего года, то в этот месяц с конвейера предприятия сошло 3193 транспортных средства. Это на 1,5% больше, чем в июне 2019 года.

В связи с ростом заказов КамАЗ отменил режим неполной трехдневной рабочей недели в июле. По планам автопроизводителей, темп работы сборочного конвейера завода составит 170 машин в сутки. Таким образом, в июле текущего года автокомпании предстоит собрать порядка 3,3 тыс. грузовиков.

Также в связи с новыми заказами на КамАЗе было выпущено распоряжение-постановление, согласно которому отпуск сотрудников предприятия, запланированный на период с 20 июля по 2 августа 2020 года, перенесен на 17−30 августа.

Напомним, с января по апрель 2020 года в России было собрано 35,8 тыс. единиц грузовых машин (включая грузовики категории N1). Это на 18,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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