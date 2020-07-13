Владимир, , 13:13 — REGNUM Во Владимире Первый арбитражный апелляционный суд вынес постановление по апелляционной жалобе основного акционера банкротного «Чувашкредитпромбанка», требовавшего отменить решение о признании кредитной организации банкротом. Жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Данное решение может быть обжаловано.

Акционерное общество «Волжская Инвестиционная Компания» (ВИК) подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года, согласно которому «Чувашкредитпромбанк» был признан банкротом. Дело рассматривалось во Владимире Первым арбитражным апелляционным судом, постановление было вынесено 29 июня (резолютивная часть — 25 июня).

Истец заявил в суде, что «активы банка превышают выплаченные обязательства и заявленные требования», приводя данные по выплатам и активам на 1 февраля 2020 года. И полагает, что признаки неплатежеспособности банка кредитной организации отсутствуют.

«Объем, масштаб и характер выявленных в ходе работы в банке временной администрации нарушений позволяет говорить о возможности избежать признания банка банкротом и применении в отношении банка мер по финансовому оздоровлению или предупреждению банкротства», — отмечается в документе со ссылкой на заявителя.

Представитель ВИК также ссылается на информацию (отчёт) временной администрации на 1 февраля, в котором суммарная стоимость выплат, произведенных по страховому возмещению, и требований, признанных временной администрацией, «меньше величины скорректированных по методике АСВ (Агентство по страхованию вкладов) требований на 30 млн рублей».

«Размер активов банка позволяет полностью покрыть все установленные временной администрацией требования и обязательства в полном объеме», — приводятся в документе позиция заявителя.

Суд, в свою очередь, сослался на обследование текущего финансового состояния кредитной организации, согласно которому на дату отзыва лицензии общий размер обязательств «Чувашкредитпромбанка» «составляет 3 976 325 тыс. рублей, величина обязательств банка превышает величину его активов на 347 860 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии признака банкротства».

«Временной администрацией выявлены сделки, совершенные в преддверии отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, имеющие признаки вывода активов, в том числе приобретение услуг, имеющих признаки нецелесообразности, отчуждение недвижимого имущества и заключение связанных сделок, не имеющих экономического смысла, на заведомо невыгодных для банка условиях, замещение высоколиквидных активов на заведомо невозвратные кредиты, имеющие признаки фиктивных.[…]

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы апелляционной жалобы (с учетом дополнения), арбитражный апелляционный суд не находит правовых оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции», — говорится в постановлении суда.

Таким образом, решение Арбитражного суда Чувашии о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» и открытии конкурсного производства оставлено без изменений, а апелляционная жалоба ВИК — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, основным акционером АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» является ВИК, которому на конец декабря 2018 года принадлежало 46,6%. Конечными бенефициарами ВИК, по данным ЦБ РФ, являлись Игорь Рожков из Москвы, Артем Коржавин из Подмосковья, Александр Калинин из Владимира и министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии. Последнему в АО принадлежит доля 49,32%. Напрямую министерству в банке принадлежало 36,29%.

Напомним, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) признан банкротом, лицензия у банка была отозвана в ноябре 2019 года.

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