Москва, , 13:12 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года 27 тыс. новых машин южнокорейской компании Kia были реализованы с использованием кредитных предложений KIA Finance и банков-партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors Rus.

Такой уровень кредитования соответствует результатам прошлого года. В рамках кредитной программы Kia Finance самой популярной моделью стала Rio (вместе с версией X-Line). На данную модель приходится порядка 53% от всего числа кредитных договоров.

Напомним, всего с января по июнь нынешнего года в РФ было продано 81 219 машин Kia — на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года. Таким образом, компания Kia удерживает первое место по продажам среди иностранных автопроизводителей в России. При этом доля марки в общем объёме продаж новых авто в России в отчетный период составила 12,8%.

Напомним также, что Kia Motors Russia and CIS официально подтвердила информацию о приостановке продаж комплектаций Classic, Comfort, Luxe и Style кроссовера Seltos в России.

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