Москва, , 12:25 — REGNUM Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, вероятно, хочет, чтобы в России был запущен новый виток разрушительных либеральных реформ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Кудрина, который, рассуждая о непростом состоянии российской экономики, заявил, что «наши старые рецепты не всегда срабатывают» и что «надо бы действовать более решительно».

«Правительство, судя по всему, вообще ничего не делает. Мы не видим реальной поддержки. Мы видим какие-то подачки по 10 тысяч рублей на ребёнка. И в целом эти призывы к решительности — это хорошо. Но решительность бывает разная, — сказал Делягин. — Старые рецепты никогда не действовали, но они работали на уничтожение экономики. Старые рецепты заключались в том, что нужно просто посидеть, подождать, и всё пройдёт само собой. Как Кудрин ждал в 2008—2009 годах. Но политика Ждуна больше не работает. Но Кудрин, вероятно, требует форсирования не нормальной честной политики, а нового витка либеральных реформ. То есть всего этого безумия, которое нас уничтожило в конце 1980-х и в начале 1990-х годов».

Судя по всему, как полагает Делягин, Кудрин хочет это повторить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что государство в РФ не регулирует то, что следовало бы.

Читайте ранее в этом сюжете: Государство в РФ регулирует совсем не то, что следовало бы – Михаил Делягин