Москва, 13 июля 2020, 12:25 — REGNUM Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, вероятно, хочет, чтобы в России был запущен новый виток разрушительных либеральных реформ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Кудрина, который, рассуждая о непростом состоянии российской экономики, заявил, что «наши старые рецепты не всегда срабатывают» и что «надо бы действовать более решительно».
Судя по всему, как полагает Делягин, Кудрин хочет это повторить.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что государство в РФ не регулирует то, что следовало бы.
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