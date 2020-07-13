Москва, , 12:17 — REGNUM Когда глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин говорит о снижении регуляторной функции государства, то, скорее всего, речь идёт о поощрении не самых законопослушных и подавлении честных людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв Кудрина о снижении регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и о создании крупных экономических агломераций на уровне регионов.

«Создание крупных экономических агломераций — это старая идея Сбербанка, которую они вовремя подсунули правительству. Чем меньше населённый пункт, тем выше издержки Сбербанка на его отделение в этом населённом пункте, — сказал Делягин. — Что касается снижения регулирующих функций государства вдвое, то следует отметить, что государство в России регулирует то, чего не нужно регулировать, но при этом оно не регулирует то, что необходимо. Поэтому, когда Кудрин говорит о снижении регуляторной функции государства, скорее всего, он говорит об усилении поощрения мошенников при подавлении честных людей, которые пытаются чем-то заниматься в бизнесе. И когда речь идёт о снижении регуляторных функций государства вдвое, то возникает вопрос — как их сократить? Как это вообще считать?»

Как пояснил Делягин, нормальных способов подсчёта здесь нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что власти РФ должны отказаться от либеральных подходов в экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Государство в РФ пытается уничтожить качество образования – Делягин

Читайте развитие сюжета: Кудрин ждет повторения либеральных реформ начала 1990-х годов – версия