Москва, 13 июля 2020, 12:17 — REGNUM Когда глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин говорит о снижении регуляторной функции государства, то, скорее всего, речь идёт о поощрении не самых законопослушных и подавлении честных людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв Кудрина о снижении регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и о создании крупных экономических агломераций на уровне регионов.
Как пояснил Делягин, нормальных способов подсчёта здесь нет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что власти РФ должны отказаться от либеральных подходов в экономике.
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