Брюссель, , 12:16 — REGNUM Валовой внутренний продукт Евросоюза вернется к докризисному 2019 году только в 2022 году. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуль Томсен.

По его словам, по итогам 2020 года экономический спад в ЕС составит 9,3%, в 2021 году ожидается рост на 5,7%, а возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году.

Томсен считает, что экономика стран ЕС может восстановиться быстрее, если будет найдено эффективное средство борьбы с коронавирусом. Вместе с тем если возникнут новые волны, то восстановление ВВП будет более медленным.

Региональный директор МВФ считает, что в экономике ЕС возникнут существенные структурные изменения. Евросоюзу необходимо создать экономику, которая будет работать при соблюдении санитарных мер, считает Томсен.

Напомним, 18 июня Центробанк ЕС опубликовал прогноз развития экономики на 2020 год. По данным финансового регулятора, ВВП стран ЕС по итогам года сократится на 8,7%.

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