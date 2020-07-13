Архангельск, , 12:12 — REGNUM Правительство РФ выделило Архангельской области 33,7 млн рублей на выплату отпускных медикам, работающим с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе территориального управления ФОМС России.

«Средства будут направляться на увеличение отпускных, но и на выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска. Источником финансирования станет Резервный фонд правительства», — уточнили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 5 млрд рублей на оплату отпускных медикам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Дополнительное финансирование потребовалось, так как для таких работников отпускные рассчитываются с учетом стимулирующих выплат, а ответственные за это бюджеты территориальных фондов ОМС таким объемом средств не располагают. Среди регионов самый значительный объем средств полагается Москве (473,3 млн рублей), Московской области (352,5 млн рублей), Санкт-Петербургу (306 млн рублей) и Дагестану (131,8 млн рублей).