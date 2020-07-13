Симферополь, , 12:11 — REGNUM Новым подрядчиком мемориального комплекса в память о жертвах депортации, возводящегося на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе Крыма станет ООО «Группа компаний «ДЭК Групп». Соответствующее распоряжение главы Республики Крым Сергея Аксёнова опубликовано на портале правительства РК. Компании предстоит завершить работы, начатые предыдущим подрядчиком.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДЭК ГРУПП» единственным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ по объекту"Строительство мемориального комплекса жертвам депортации в пос. Сирень Бахчисарайского района», — говорится в распоряжении.

Цена госконтракта определена в 286 млн 651 тыс. 580 рублей. Предельный срок действия контракта установлен до 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, памятная капсула на месте строительства мемориала была заложена в 2015 году. Первую очередь мемориала сдали к 18 мая 2016 года. В целом комплекс планировалось завершить к 18 мая 2019 года, затем его сдачу перенесли на май 2020 года. В феврале 2020 года стало известно о том, что подрядчик ООО «СтройКомТех» сорвал сроки строительства, контракт с ним был разорван. По последним данным, завершение строительства комплекса намечено на первое полугодие 2021 года.

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