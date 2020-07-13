Тверь, , 12:09 — REGNUM Калининградская компания обратилась в арбитраж Тверской области с банкротным иском к ООО «Савеловский станкостроительный завод». Исковое заявление пока не принято судом, дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Джет Снаб» поступило 13 июля 2020 года. Сумма претензий — 498 427,4 рубля.

В декабре 2019 года ООО взыскало с завода 450 тыс. рублей задолженности по оплате товара, поставленного в рамках договора поставки от 11 апреля 2018 года, штраф в размере 22,5 тыс. рублей, а также 26 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Апелляционная жалоба на решение первой инстанции была возвращена ответчику, решение устоялось.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в городе Кимры для производства металлообрабатывающего оборудования в июле 2016 года. На заводе работают более 300 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Единственный владелец — ООО «Стан» из Москвы (собственник доли в 33% ООО «РТ-Капитал», входящее в госкорпорацию Ростех).