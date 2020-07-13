Москва, , 12:08 — REGNUM В течение недели на рубль будут воздействовать сильные противонаправленные факторы. Прежде всего, он будет реагировать на степень склонности к риску в зависимости от перипетий ситуации с пандемией, а также реакции фондового рынка на сезон корпоративной отчётности, сообщил ИА REGNUM Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Негативом для российской валюты выступило бы обсуждаемое решение ОПЕК+ об уменьшении масштабов сокращения добычи нефти с августа. С другой стороны, рубль поддерживается в течение недели продолжением периода выплат дивидендов российскими компаниями с продажей валютной выручки экспортёрами.

В целом неделя способна стать достаточно волатильной для рубля. Она будет включать многие неопределённые по последствиям события и статистику по США, Китаю, еврозоне. Вероятный коридор динамики курсов — 68,9 — 72,5 руб/дол. и 78,3 — 81,7 руб/евро.