Москва, , 12:10 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в России была продана 491 тысяча новых машин заграничных брендов (легковушки и LCV). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков агентства, реализация иномарок в отчётный период составила 77% от общего объема продаж новых машин на российском рынке.

Наибольшие предпочтения автолюбители России отдают южнокорейской модели Kia Rio. Её за первые шесть месяцев текущего года приобрели 36 164 человека.

Второе место по количеству проданных авто иностранных марок в РФ занимает кроссовер Hyundai Creta с результатом 29 554 реализованных авто. На третьем месте разместилась немецкая модель Volkswagen Polo — 21 341 экземпляр.

Пятерку лидеров замыкают Hyundai Solaris (18 444 ед.) и кроссовер Toyota RAV4 (16 057 ед.)

Напомним, в мае 2020 года в РФ было куплено 182 602 подержанные иномарки, что на 28% меньше, чем год назад.

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