Москва, , 11:56 — REGNUM В России продолжает расти уровень безработицы. Так, в июне этот показатель может составить 6,3%. Об этом сегодня, 13 июля, в ходе заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Он отметил, что на сегодняшний день пока точных цифр нет, они должны появиться в ближайшее время.

«Но, по оценке, уровень безработицы, скорее, составит 6,3%», — сказал Белоусов.

При этом, напомнил, первый вице-премьер, власти уже к концу 2021 года должны добиться снижения этого показателя до 5%. Это предусмотрено общенациональным планом действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан, разработанным правительство России по поручению президента РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным Минтруда РФ, с 1 апреля по 20 июня в стране было уволено свыше 3,5 млн человек. Больше всего потерявших свои рабочие места в Москве и Санкт-Петербурге. В двух российских столицах было уволено 585,8 тыс. и 256,3 тыс. человек соответственно. В мае уровень безработицы по сравнению с апрелем вырос на 0,3% и составил 6,1%.