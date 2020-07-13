Москва, 13 июля 2020, 11:45 — REGNUM Проблема российской науки, образования и здравоохранения не в нехватке денег, а в «совершенно чудовищной организации» этих сфер, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание руководителя Счётной палаты Алексей Кудрина, который призвал к увеличению расходов на образование, медицину и науку.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил о том, что простое механическое увеличение государственных расходов на здравоохранение, образование и науку отнюдь не гарантирует того, что в этих сферах начнётся прогресс.
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