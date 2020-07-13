Москва, , 11:45 — REGNUM Проблема российской науки, образования и здравоохранения не в нехватке денег, а в «совершенно чудовищной организации» этих сфер, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание руководителя Счётной палаты Алексей Кудрина, который призвал к увеличению расходов на образование, медицину и науку.

«У нас действительно за «нулевые» годы, 10−15 лет назад, очень сильно увеличились расходы на все эти сферы, — сказал Делягин. — Они увеличились в разы. Но они увеличились в разы так, что эти деньги в основном пошли на прибыль сфер бизнеса, связанных с образованием и здравоохранения. Качество образования рухнуло не потому, что учителя получают меньше, чем они получали в 1990-е годы. Они получают больше. Качество образования рухнуло, потому что государство прилагает все усилия для уничтожения качества образования. Началось все с ЕГЭ, и дальше по длинному-длинному списку. То же самое с медициной и наукой. И когда Кудрин говорит о необходимости увеличения расходов, он просто говорит о том, что в карманы некоторых людей, которые паразитируют на этих сферах, нужно перекачать ещё некоторую сумму бюджетных денег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил о том, что простое механическое увеличение государственных расходов на здравоохранение, образование и науку отнюдь не гарантирует того, что в этих сферах начнётся прогресс.

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