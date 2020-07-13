Оренбург, , 11:39 — REGNUM За январь-июнь 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области увеличился почти на 31%. За первое полугодие 2020 года объем экспорта составил 74,7 млн долларов США, или 131,7% к показателю за аналогичный период 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минсельхозе.

Основной объем экспортируемых товаров приходился на продукцию масложировой отрасли (подсолнечное масло, жмыхи) — около 48% от общего объема; корма для животных, семена, материалы растительного происхождения — около 32%; пшеницу, ячмень и рожь — более 12%. Регион намерен увеличить объем экспортного мяса (говядины, свинины) и молока.

Свою сельхозпродукцию оренбургские предприятия отправляют в Азербайджан, Анголу, Армению, Бангладеш, Белоруссию, Болгарию, Вьетнам, Германию, Гонг-Конг, Данию, Иран, Казахстан, Канаду, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Нидерланды, ОАЭ, США, Тунис, Турцию, Узбекистан и другие.