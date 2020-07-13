Сеул, , 11:39 — REGNUM Иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний на протяжении пяти месяцев подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в июне 2020 года чистый отток средств составил 420 млрд вон (~$349,1 млн).

Известно, что инвесторы из США продали акции на сумму 2,5 трлн вон (~$2,07 млрд), из Ирландии — 500 млрд вон (~$415,6 млн), Австралии — 400 млрд вон (~$332,5 млн). С другой стороны, инвесторы из Великобритании, напротив, приобрели акции на сумму 1,7 трлн вон (~$1,4 млрд), Каймановых островов —800 млрд вон (~$665 млн), Сингапура — 700 млрд вон (~$581 млн).

Доля иностранцев на фондовом рынке Южной Кореи составила 30,9%.

В июне текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 3,4 трлн вон (~$2,8 млрд). Отмечается, что иностранца продолжают скупать облигации на протяжении шести месяцев подряд.