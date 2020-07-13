Москва, 13 июля 2020, 11:36 — REGNUM Простое механическое увеличение государственных расходов на здравоохранение, образование и науку отнюдь не гарантирует того, что в этих сферах начнётся прогресс, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ следует на 1% ВВП увеличить расходы на эти сферы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что экономические советы, которые даёт глава Счётной палаты Алексей Кудрин, годятся скорее для политических лозунгов, а не для аналитики.
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